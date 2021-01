Ginger Story : Les marmottes de France 3 dans un spot publicité hilarant (VIDEO)

Depuis 2015, France 3 met en avant des marmottes comme les véritables mascottes de la chaîne ! Une décision hilarante de la part de la direction qui a fait appel à l’agence Dream On pour faire revivre, encore une fois, ces petits rongeurs. Et cette année, ces derniers ont décidé de se mettre au sport dans dix spots totalement hilarants. On les retrouve ainsi en train de faire du curling, du basket, du tennis, du football et même de l’athlétisme. Un bon moyen de montrer notre motivation pour cette nouvelle année après des mois de morosité et de confinement ! Une question demeure, allez-vous en faire autant ?

Devenus très célèbres sur les réseaux sociaux, ces extraits déjantés ont déjà été vus plusieurs millions de fois. Les plus connaisseurs pourront même y retrouver quelques références à des personnalités connues dans le sport. En effet, on reconnaît l'inimitable style de Philippe Lucas, l’ex-entraîneur de Laure Manaudou, dans l’épisode natation. Et si vous n''avez pas encore pu apercevoir ces spots géniaux sur la troisième chaîne, on vous laisse les admirer !