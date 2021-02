Ginger Story : Les français vont-ils célébrer la Saint Valentin ?

Vous le savez, chaque matin, Ginger partage avec nous ce qui est de plus pertinent sur la toile. Au programme aujourd'hui, la Saint Valentin. Souvent assimilée à une fête commerciale, cette dernière pourrait bien remonter dans l'estime des français après les mois difficiles que nous venons de passer ! Explications.

Selon un sondage IFOP, les français auraient largement préféré la nourriture au sexe pendant les deux derniers confinements. Ainsi, 35% des français préféraient manger tandis que 9% préféraient sexer.

Ces français qui vont célébrer la Saint Valentin

On sait surtout que près de 60% des Français n’ont pas fait de dîners romantiques durant ces deux derniers confinements… il faut dire qu'à la maison avec les enfants, ce n'est pas toujours évident. Heureusement il y a la saint Valentin pour relever le niveau ! Cette année, plus de 70% des Français en couple prévoient de célébrer le 14 février et plus de 50% d’entre eux le feront en préparant un repas homemade.

Et vous, allez vous célébrer la Saint Valentin ?