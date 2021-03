Ginger Story : Le fondateur de Twitter met en vente son premier tweet !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

"Je crée mon compte Twttr", avait tweeté le fondateur du réseau social le 21 mars 2006. Un véritable morceau d'histoire qui possède à l'heure actuelle une offre à pas moins de 2,5 millions de dollars. Vous trouvez cela énorme ? C'est le cas. Néanmoins, si vous décidez d'investir dans ce fameux tweet, vous obtenez également "un certificat numérique du tweet, unique parce qu'il a été signé et vérifié par le créateur" précise le site de vente. En effet, les Non-Fungible Tokens (NFT), comme on les appelle en anglais, permettent de garantir, via le principe de la blockchain, l'authenticité de n'importe quel objet numérique, et font fureur auprès des collectionneurs. Quant à l'achat du tweet, sachez que vous pourrez ensuite le laisser en ligne à la vue de tous ou décider de le retirer de la plateforme.