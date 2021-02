Ginger Story : Le film sur les origines de Voldemort se dévoile dans un trailer impressionnant (VIDEO)

Si vous suivez de près ou de loin la saga Harry Potter et son univers, alors peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un projet visant à explorer les origines du grand méchant de la saga, Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom. The House of Gaunt, projet signé Joris Faucon Grimaud, est un court-métrage réalisé par les fans pour les fans qui devrait nous plonger dans le passé de Voldemort. La bonne nouvelle, c'est qu'un trailer a été dévoilé et vous allez voir, il est impressionnant.

"Ce film sur Voldemort sera divisé en deux parties distinctes. Une première qui abordera ses ancêtres, pour bien comprendre la psychologie et l’histoire du personnage. La deuxième évoquera son apogée, lorsque Voldemort a 30 ou 40 ans, le moment où il est tout-puissant et domine le monde des sorciers", avait confié Joris Faucon Grimaud à Konbini en 2018.

Pour mener ce projet à bien, le réalisateur s'est composé une équipe bénévole, certes, mais surtout passionnés. "Nous sommes partis du travail de J.K. Rowling dans ses livres pour adapter et respecter l’univers. L’idée, c’est vraiment de le montrer comme on ne l’a jamais vu au cinéma. On souhaite se rapprocher le plus possible, avec nos moyens, du visuel et de l’univers de la saga. Qu’on puisse presque faire croire qu’il en fait intégralement partie", ajoutait-il.

Pour découvrir ce film, rendez-vous le 29 mai 2021.