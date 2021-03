Ginger Story : La jolie histoire de Buzz L'éclair qui a ému la toile

Vous le savez, chaque matin, Ginger épluche les réseaux sociaux pour trouver les meilleures histoires. Et ce matin, focus sur la folle aventure de Buzz L'éclair.

Le jeune Hagen et sa famille ont pris l'avion pour mieux atterrir à Dallas Love Field. Mais très vite, la petite famille réalise que l'enfant a oublié son Buzz L'éclair dans l'avion. Malheureusement, entre temps, l'appareil est déjà reparti vers une nouvelle destination. Or, lorsque l'avion est arrivé à Little Rock (où il devait passer la nuit), un agent de piste du LIT (nommé Jason) a remarqué le jouet. Il s'est alors décidé -aidé de son amie Beth- à retrouver le petit garçon. Heureusement, un seul passager prénommé Hagen avait voyagé dans cet avion. Les deux collègues ont alors pris soin de renvoyer le jouet.

Buzz L'éclair a retrouvé son propriétaire dans une boîte peinte à la main et, ce n'est pas tout ! Une lettre décrivant la mission menée par Buzz avait été glissée dans le paquet. Petit bonus, Hagen a même des photos de son jouet en pleine mission. Buzz est rentré chez lui et Hagen ne pouvait pas être plus heureux !