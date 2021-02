Ginger Story : Jean-Michel Blanquer parodié après une séance de sport dans une école (VIDEO)

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

Voilà ce qu'on appelle mettre du coeur à l'ouvrage ! Ce mardi 2, février, Jean-Michel Blanquer a fait un court passage dans une école parisienne afin de promouvoir les 30 minutes de sport quotidiennes en milieu scolaire. Un moment tout à fait délicieux durant lequel le ministre de l'éducation s'est prêté, lui-aussi, à un cours de sport aux côtés des jeunes élèves. Un moment capturé par BFM TV et qui a aussitôt été repris en masse sur les réseaux sociaux. Parodies, reprises, gifs... Depuis quelques heures, l'homme politique fait le buzz sur Twitter. Notre rédaction vous a fait une sélection de quelques-unes de ces parodies. On vous laisse en profiter !

Jean-Michel Blanquer se met au sport pour faire la promotion des 30 minutes d'activité physique par jour à l'école pic.twitter.com/lQXJ88xFY0 — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2021