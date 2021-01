Ginger Story : Jamiroquai réagit à sa comparaison avec le manifestant du Capitole (VIDEO)

Rappelez-vous, il y a quelques jours, une bande de manifestants Pro-Trump décidaient d'envahir le Capitole, l'une des institutions les plus importantes aux États-Unis. On y voyait alors des énergumènes pénétraient dans ces lieux sacrés. Un événement qui a marqué le monde entier et qui s'est malheureusement soldé par six morts. Et ce n'est pas fini. Si certains de ces hors-la-loi pensaient que l'union faisait la force, ils se sont trompés. Du moins, pas pour le FBI. Car même si il n'ont pas encore tous été arrêtés, ce sera probablement bientôt le cas...

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc — Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021

C'est une anecdote liée à cet événement que Ginger a décidé de nous partager pour commencer la semaine. En effet, parmi les manifestants, un étrange personnage déguisé de cornes et d'une peau de bête a été comparé à Jamiroquai sur les réseaux sociaux. Si le chanteur a pris la comparaison avec humour, il s'est tout de même empressé de faire une vidéo (voir ci-dessus) dans laquelle il précise que si il ne déteste pas le déguisement de ce combattant, ce n'est pas trop son genre de fréquentations. Et on le comprend. Surnommé "Q Shaman" ou "Q Guy", Jake Angeli est un complotiste de la mouvance QAnon. Il a été retrouvé et arrêté.