Ginger Story : Ikea imagine un manteau qui se transforme en couverture et en coussin

Alerte, Ikea vient d'imaginer l'objet qui va mettre tout le monde d'accord, le Fältmal. Késako ? On vous explique ce matin dans Ginger Story.

Le Fältmal

A l'ère du confinement et du couvre-feu, les français redécouvrent le confort de rester chez eux devant Netflix. Et justement, pur binge-watcher tranquillement, mieux vaut être équipé. Mais, qu'en est-il de ceux qui préfèrent rester en extérieur et visiter de grands espaces ? Grâce à Ikea, c'est maintenant chose faite. Le géant suédois nous propose ainsi le Fältmal - un manteau qui se transforme en couverture mais aussi en coussin.

Avis aux amateurs de randonnées et de grands espaces : le Fältmal est fait pour vous : manteau chaud, couverture douillette ou coussin confortable, vous aurez l'embarras du choix. Pour se l'offrir, il faudra dépenser près de 35 dollars sur le site US d'Ikea. Ainsi, en France, on peut s'attendre à un montant oscillant entre 25 et 30 euros.