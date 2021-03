Ginger Story : Être payé pour regarder Friends c'est possible !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Devrions-nous avoir une vraie raison pour parler de Friends ? Absolument pas ! C'est notamment pour cela que Ginger a décidé d'aborder ce sujet dans sa chronique journalière. Elle parle notamment de ce site internet de comparateur de collèges et universités aux Etats-Unis qui recherche cinq candidats pour visionner les épisodes des cinq premières saisons de la série culte Friends. Il suffit ensuite de les classer. Une information que l'on avait déjà entendu qui nous paraît toujours aussi hallucinante. D'ailleurs, les personnes qui seront sélectionnées pour faire ça seront rémunérées 850 euros. Une plutôt jolie somme pour regarder une série. Postulez ICI.

De plus, près de seize ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes a repoussé le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Récemment interviewée dans le podcast de Rob Lowe, Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay, a confirmé avoir débuté le tournage de la réunion exceptionnelle du célèbre programme. Une bonne nouvelle pour les millions de fans de Friends qui attendent, depuis plus d'un an, les retrouvailles de leurs personnages favoris...

En parlant d'attente, il y en a une qui semble plus que jamais prête à reprendre les traits de son personnage. Vous l'aurez compris, c'est bien de Courteney Cox qu'il s'agit. En effet, ces derniers jours, l'interprète de Monica Geller a fait le buzz sur la toile avec une vidéo dans laquelle on la voit interpréter quelques notes au piano de I'll be there for you, de The Rembrandts, autrement dit le générique de Friends.