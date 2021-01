Ginger Story : Et si The Flaming Lips avaient inventé les concerts du futur avec leurs bulles ?

Pandémie oblige, nous avons dû renoncer aux concerts - et dire que la scène nous manque serait un euphémisme. Or, il y a quelques jours, le groupe de rock américain The Flaming Lips a pu se produire devant un public. On vous explique.

Repartis dans des bulles géantes (pouvant accueillir jusqu'à trois personnes), les spectateurs ont ainsi pu assister à l'intégralité du concert en toute sécurité. "C’est un événement aussi bizarre qu’inédit. Mais la bizarrerie est indispensable pour que nous puissions profiter d’un concert sans nous mettre en danger, nous, nos familles et tous les gens autour", souligne le magazine Rolling Stone. Notez que, selon LCI, "chaque bulle contient suffisamment d’oxygène pour que trois personnes puissent respirer normalement pendant plus de 70 minutes, au-delà desquelles il devient nécessaire de "refaire le plein".

Il n'aura pas fallu longtemps pour que la vidéo deviennent virale sur les réseaux sociaux. A quand le même dispositif en France ? Vite, on l'espère. En tout cas, The Flaming Lips ont terminé le concert avec un "Fuck You Covid" d'anthologie.