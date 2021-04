Ginger Story : Deliveroo, Burger King, La Plagne... Ils ont tout donné pour le 1er avril !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Comme chaque année, le 1er avril aura été marqué par les blagues (parfois douteuses) de certaines grandes entreprises ! Parmi les grands "gagnants" de cette saison, c'est Burger King qui réussit un véritable coup de maître en livrant ses commandes dans des sacs Mcdonald's. Une blague qui a fortement surpris les consommateurs du fast-food. Idem pour Deliveroo, qui a envoyé un mail très drôle à tous ces utilisateurs en leur faisant croire qu'une commande de plusieurs centaines d'euros avait été effectuée et était sur le point d'être livrée. Enfin, c'est également la marque Kerisac, spécialisée dans le cidre, qui a lancé une campagne spécial 1er avril avec un goût "galette saucisse".