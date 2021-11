Ginger Story : Cet accessoire vestimentaire fait son grand retour !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix… dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Celle-là, on parie que vous ne vous y attendiez pas ! Pourtant, il semblerait que la cagoule (oui, oui, vous avez bien entendu) est de RETOUR. Aperçu sur la tête des instagrammeurs les plus tendances et même de quelques mannequins des défilés Gucci et Paco Rabanne, cet accessoire qui s'impose de plus en plus doit absolument être en laine tricotée. Il peut se porter avec le cache-bouche ou non. Dans tous les cas, c'est un accessoire pour l'hiver qui s'avère bien pratique puisqu'il tient particulièrement chaud. Allez-vous oser la cagoule comme l'ont fait précédemment certains modeux ou allez-vous rester bloqués sur le fameux titre de Mickaël Youn sorti il y a une décennie et à l'origine du dégoût lié à la cagoule en France ? Nos chroniqueurs ont déjà la réponse !