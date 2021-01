Ginger Story : Ces deux mots prononcés par Elon Musk ont affolé la bourse (PHOTO)

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

Il y a quelques jours, Elon Musk, récemment devenu l'homme le plus riche du monde, a tweeté deux mots qui ne sont pas passés inaperçus : "Use signal". En effet, suite à l'annonce de WhatsApp disant que les données seraient bientôt vendues à Facebook, plus de 25 millions de personnes se sont mis à utiliser l'application Signal. Et c'est ça que voulait dire l'homme d'affaires en tweetant "utiliser signal". Seulement voilà, au début, les internautes n'ont pas du tout compris cela. En effet, ils sont nombreux à avoir cru que ce dernier parlait d'une autre entreprise à savoir l’a compagnie texane Signal Avancé, qui fournit des services aux travailleurs médicaux et juridiques. Et croyez-le ou non, son action a bondi de 527% le premier jour et de 91% le second. Sa valeur est donc passé de 55 millions de dollars à plus de 660 millions de dollars. Un mea culpa qui a dû ravir les dirigeants de cette dernière...