Ginger Story : Ce site vous fait revivre vos meilleures soirées !

Voilà bientôt un an que les bars et les restaurants ont fermé leurs portes en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19 ! Une véritable catastrophe économique pour nos commerçants et un crève-coeur pour nous, leurs clients. Alors que l'avenir demeure encore incertain quant à une ré-ouverture imminente de ces lieux de vie, un site à eu la bonne idée de nous permettre de se replonger de plein fouet dans nos souvenirs de soirée. En effet, le site I Miss My Bar (mon bar me manque en français) a eu la bonne idée de créer une playlist avec les sons les plus familiers de nos nuits endiablées. Que ce soit une terrasse bondée ou une bonne ambiance de bar comme on les aime, vous pouvez écouter ces sons qui vous manquent tant en fond sonore de vos titres préférés. Alors, certes, cela n'aura peut-être pas le même goût que nos vraies sorties, mais c'est une bonne alternative en attendant...