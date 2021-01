Ginger Story : Ce portrait totalement génial qui a séduit The Weeknd (PHOTO)

Est-ce une réelle oeuvre d'art ou simplement une caricature ratée ? Voilà la question qui nous vient forcément en tête lorsqu'on découvre ce dessin fait à partir d'un cliché de The Weeknd datant de plusieurs années. Lot habituel des célébrités du monde entier, ces dernières doivent souvent se prêter au jeu des fans obsessionnels. Il semblerait que l'interprète de Blinding Lights ait été victime de ce fléau avec la publication d'un étrange dessin de lui sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Seulement voilà, il semblerait que le chanteur canadien ait décidé de prendre ça avec humour et beaucoup d'humilité en postant le dessin de son fan en tant que photo de profil sur Instagram... On vous laisse admirer le résultat !

Pire, il a même fait modifier une photo de lui à la manière du dessin. Un cliché totalement hilarant (voir ci-dessous) qui prouve que l'oeuvre du fan n'est pas vraiment proportionnelle au réel visage de The Weeknd... ou n'importe quel humain vivant sur cette planète ! Mais bon, si on avait fait de même avec certaines oeuvres d'art de Picasso, ça aurait été la même chose... Mais alors, peut-on réellement comparer le travail de cet internaute aux chef-d'oeuvres du maître espagnol ? On vous laisse en décider vous-même !