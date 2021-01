Ginger Story : Ce compte Instagram vous aide à dire merci (PHOTOS)

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic. Découvrez ce qu'elle a choisi aujourd'hui...

Ce matin, Ginger a décidé de nous partager l'histoire derrière @merciauninconnu ! Ce compte Instagram, suivi par plus de 155 000 personnes, permet à des anonymes de partager avec le monde entier une histoire touchante dans laquelle il tenait à remercier quelqu'un pour un geste ou une attention sympathique. Visiblement très apprécié par les internautes, ce compte cumule de nombreuses mentions "j'aime" éparpillées au fil des nombreuses histoires racontées par l'auteur de ce mystérieux compte.