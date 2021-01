Ginger Story : Alerte, on a trouvé le meilleur agent SNCF ! (VIDEO)

Dimanche 24 janvier, les passagers d'un TGV Guingamp-Paris ont eu droit à un trajet peu ordinaire. La raison ? L'agent SNCF qui les a accompagnés : ce dernier n'était vraiment pas banal. "Il faut savoir que ce train à une histoire mais... je ne la connais pas", entend-on ainsi dans la vidéo. Un sourire naît déjà sur vos lèvres ? Attendez la suite ! "Je vous rappelle que vos bagages doivent être étiquetés avec vos noms, prénoms et numéro de téléphone. Les Beaugosse78 et autres pseudos ne sont pas autorisés (...) Date de naissance, groupe sanguin, rhésus et signes du zodiaque sont appréciés mais facultatifs.", poursuit-il.

Avouez, si on avait plus d'agents comme lui, ce serait nettement plus sympa de prendre le train !