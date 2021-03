Ginger Story : À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, découvrez ces comptes Instagram engagés !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Ce lundi 8 mars 2021, c'est la Journée internationale des droits des femmes ! Pour l'occasion, notre chroniqueuse a décidé de vous partager quelques comptes Instagram qui pourraient vous permettre de vous informer sur certains sujets très importants. Que ce soit une organisation à but non lucratif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou une association de sensibilisation aux stéréotypes diffusés par le marketing, ces quatre comptes Instagram pourraient aider de nombreux hommes à (un peu) mieux comprendre ce que peuvent vivre les femmes dans leur quotidien. On vous laisse les découvrir !