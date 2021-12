Ginger en canoë, Nico avec les tortues, Clément en cours de cuisine… Retour sur le Virgin Tonic à La Réunion !

Pour bien débuter la semaine, Ginger a eu l'immense plaisir de faire du canoë kayak dans l'océan. Mais pas n'importe lequel. Parée de son plus beau maillot de bain, notre journaliste a embarqué sur un canoë totalement transparent. Oui, oui, vous avez bien compris ! Une activité absolument exceptionnelle qui a permis à notre Ginger nationale de voir tout ce qui se passait en dessous d'elle lors de sa virée sur l'eau ! "C'est juste incroyable ! C'est trop bien" s'est extasiée la jeune femme lors de sa virée aux côtés de Nicolas, en charge de cette activité !

Pour le deuxième jour de l'équipe du Virgin Tonic sur l'île intense, c'est au tour de Nico de réaliser une activité hors du commun ! C'est donc vêtu d'une combinaison et entouré de tortues de mer que le chroniqueur s'est rendu dans un centre spécialisé pour réaliser une baignade avec ces animaux majestueux. Paré de son masque, tuba et de palmes, notre Nico du bureau en a presque oublié son côté ronchon (pour quelques heures) et s'est offert un vrai moment de bonheur ! On vous laisse rêver avec lui !

Pour son troisième jour sur l'île intense, Clément a été réquisitionné pour assister à un cours de cuisine créole ! Mais pas n'importe lequel puisque c'est son TOUT PREMIER ! A cette occasion, notre chroniqueur a appris quelques subtilités de cette cuisine si riche et ensoleillée. Un bon moyen de faire plaisir à ses proches lorsqu'il sera de retour en métropole ! On ne sait pas vous, mais nous ça nous donne faim !

Après la nage avec les tortues dans un centre spécialisé, c'est avec un cours de danse Maloya que Nico a fait son grand retour dans le bain des activités proposées à l'équipe du Virgin Tonic par l'île de La Réunion. Accompagné d'une professeure au sourire lumineux, notre chroniqueur est devenu, en quelques minutes, un vrai professionnel de cette danse locale. On vous laisse découvrir les images de cette session inoubliable !

Quoi de mieux pour terminer cette semaine à l'île de La Réunion qu'une visite exceptionnelle sur un volcan ? Ce n'est pas l'équipe du Virgin Tonic qui vous dira le contraire ! Levés aux aurores pour profiter de la beauté des paysages de l'île intense, Nico, Ginger et Clément ont pu profiter d'une matinée bien différente de celles qu'ils passent dans leur bureau parisien. La preuve avec ces images à couper le souffle !