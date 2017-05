Get Out , un film d'horreur antiraciste à voir absolument ( critique)

Get Out a été présenté à Sundance en janvier dernier et a créé l'événement dans la foulée. Cette production Blumhouse, spécialiste des films d'horreur à petit budget mais grosses recettes ( Paranomal Activity, Insidious, Split), est en train de devenir l'un des films les plus rentables de tous les temps. A la manière du Projet Blair Witch, film le plus rentable de l'histoire du cinéma, Get Out affiche déjà près de 200 millions de dollars de recette pour un petit budget de 4,5 millions de dollars en trois mois d'exploitation. Derrière ces chiffres se cache la première réalisation de Jordan Peele, connu jusqu'ici pour ses sketchs hilarants sur Comedy Cental ( Key & Peele). Jordan Peele propose un film surprennant, une oeuvre satirique où horreur et racisme sont intiment liés.

Get Out, premier film de Jordan Peele

Chris ( Daniel Kaluuya vu dans Black Mirror), photographe afro américain, forme un couple biracial avec Rose ( Allison Williams, la Marnie de Girls ). Ils décident de rendre visite à la famille de cette dernière, des démocrates bienveillants. Les parents de Rose accueillent avec enthousiasme Chris, seul petit hic, la mère de Rose, hypnothérapeute, est obsédée par l'envie de débarrasser le jeune homme de son addiction à la cigarette. Mais autour d'eux le jardinier et la gouvernante, tous deux noirs, agissent pour le moins étrangement au contact de Chris. La tension monte d'un cran alors que la famille organise un grand raout réunissant de vieux couples riches (et blancs) exprimant un intérêt accru pour Chris.

Chris au cœur de l'horreur raciste

On en dira pas plus sur l'intrigue afin de ne pas gâcher le twist du film. On vous déconseille d'ailleurs de visionner la bande-annonce qui circule sur le net, elle en dévoile un peu trop sur le fond de l'affaire ! Get Out fait écho à une période difficile pour la communauté afro américaine, alors que plusieurs personnes noires sont mortes dans des circonstances controversées ces dernières années, souvent tuées par des forces de l'ordre. Mais le film de Jordan Peele se montre malin en ce qu'il ne met pas en scène le racisme primaire ou violent ( celui du Ku Klux Klan) mais bien le racisme insidieux. Celui qu'on finit par ne plus voir tant il est latent dans nos sociétés occidentales. Get Out nous faire réfléchir subtilement, nous confrontant à nos préjugés, et à notre bien-pensance. Premier coup de maître pour Jordan Peele, à voir dès à présent dans les salles françaises !