George Michael voulait collaborer avec Adele avant sa mort

Cela fera déjà un an qu'il nous a quitté le 25 décembre prochain. Malgré sa disparition soudaine, George Michael a laissé un riche héritage musical à des milliers de fans en deuil. Pour l'honorer une nouvelle fois, la chaîne britannique Channel 4 s'apprête à diffuser en exclusivité le documentaire George Michael: Freedom (qui sera ensuite disponible sur Showtime aux USA) le 16 octobre 2017. Dans celui-ci, de nombreuses stars comme Stevie Wonder, Mark Ronson, James Corden, Elton John, Mary J Blige, Liam Gallagher, Naomi Campbell ou Nile Rodgers reviendront sur sa vie et sa carrière incroyables. Et c'est un de ses proches, David Austin, qui révèle que l'un des derniers souhaits de George Michael était de collaborer avec Adele.

Dans une interview accordée au Huffington Post, David Austin confie : "Il adorait Adele. George s'était retiré et n'était plus actif musicalement. Et il y a quelques années, lorsqu'il s'y était remis et avait commencé à écrire, à faire le film, il chantait en choeur sur les chansons d'Adele. Je ne dirais pas qu'il s'entraînait mais il s'échauffait sur ses chansons." On aurait adoré les voir ensemble sur un même titre. Adele aimait elle aussi beaucoup George Michael, au point de lui rendre hommage aux Grammy Awards 2017 (ci-dessus). Le proche du chanteur révèle également que George Michael a toujours voulu travailler avec Lauryn Hill et Barbra Streisand. Dommage que ça ne soit pas arrivé... Pour se consoler, on vous propose d'écouter la nouvelle version géniale de "Fantasy" produite par Nile Rodgers.