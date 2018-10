George Ezra se noie dans le clip de Hold My Girl (VIDEO)

Tout sourit au jeune chanteur britannique ! Avec son deuxième opus (Staying at Tamara's), George Ezra bat tous les records. D'ailleurs, il était de passage dans le lab Virgin Radio pas plus tard que la semaine dernière pour en parler avec Lionel. Cet album appelle au voyage mais, paradoxalement, George Ezra l'a écrit dans un seul et même endroit (à Barcelone), chez une femme nommée Tamara. Pour le porter, il a notamment choisi le morceau Shotgun en guise de lead single - le genre de titre efficace qui donne envie de se procurer l'album en même pas deux secondes. Et justement, cet album, l'artiste continue de le promouvoir. Cette fois, il a opté pour Hold My Girl.

Si Shotgun et Paradise nous ont habitués à de la pop rythmée, Hold My Girl est une ballade comme seul George Ezra sait en composer. C'est mélancolique, c'est vrai. Mais ce qui nous intéresse, c'est le clip. L'on y voir George Ezra qui se bat pour garder la tête hors de l'eau ce qui, quand on pense, est une parfaite représentation de la dépression mais aussi, de l'anxiété.

Notez que George Ezra sera de retour à Paris, le 1er novembre. Il se produira à la Cigale avant de revenir au Zénith en mai prochain.