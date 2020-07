Genesis reporte sa tournée et ajoute de nouvelles dates !

On connaît tous Phil Collins pour ses titres In The Air Tonight, Another Day in Paradise ou encore la bande-originale du dessin-animé Tarzan ! Seulement voilà, avant d'embrasser une carrière internationale couronnée de succès, le chanteur britannique s'est fait connaître en tant que leader du groupe Genesis. Une formation qui sera composée de divers membres mais dont le succès depuis la fin des années 60 reste inchangé. La preuve avec l'emballement médiatique autour de la récente annonce de leur "tournée réunion". En effet, plus de 24 ans après le départ de Phil Collins et 21 ans après la fin définitive du groupe, les membres de Genesis avaient annoncé qu'ils étaient sur le point de se reformer. Une nouvelle qui avait aussitôt fait le plus grand bonheur de leurs nombreux fans.

Seulement voilà, la crise du coronavirus est passée par là ! Il a donc fallut reprogrammer l'intégralité de la tournée qui se déroulera donc au mois d'avril 2021. Un léger contre-temps pour les fans de Genesis qui pourront toujours se consoler avec l'ajout de deux nouvelles dates à Birmingham et à Londres. "The Last Domino ? Tour 2021 commencera à Glasgow le 1er avril et sera la première sortie en live de Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford depuis la tournée mondiale 'Turn It On Again : The Tour' en 2007, qui a fait salle comble. Ils seront rejoints sur scène par Nic Collins à la batterie et par Daryl Stuermer, le guitariste et bassiste de longue date du groupe." Des propos qui annoncent déjà l'événement comme la tournée de l'année 2021 !