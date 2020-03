Genesis : Le groupe de Phil Collins se reforme le temps d'une tournée

On connaît tous Phil Collins pour des titres comme In The Air Tonight, Another Day in Paradise ou encore la bande-originale du dessin-animé Tarzan ! Seulement voilà, avant d'embrasser une carrière internationale couronnée de succès, le chanteur britannique s'est fait connaître en tant que leader du groupe Genesis. Une formation qui connaîtra divers membres mais dont le succès depuis la fin des années 60 ne les quittera pas.

Plus de 24 ans après le départ de Phil Collins et 21 ans après la fin définitive du groupe, les membres de Genesis ont annoncé il y a quelques heures dans un post Instagram qu'ils étaient sur le point de se reformer. Une nouvelle qui a aussitôt fait le plus grand bonheur de leurs nombreux fans. Si, pour l'instant, la tournée The Last Domino ? restera au Royaume-Uni, il n'est pas exclut que Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford ne décident d'élargir le cercle géographique de ce retour musical inattendu.

Les billets pour les concerts de Genesis seront disponibles ce vendredi 6 mars dès 9 heures du matin. Rendez-vous ici.