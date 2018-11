Génération Solidays, le documentaire au coeur des 20 ans du festival diffusé ce soir sur LCP

L’an dernier, Solidays a fêté ses 20 ans et a battu un record de fréquentation pour l’occasion. Ce sont pas moins de 212 000 festivaliers qui se sont rendus à l’Hippodrome de Longchamp pour aller applaudir Shaka Ponk, Jain, Therapie Taxi ou encore Nekfeu mais aussi pour se réunir autour de la lutte contre le sida. Car Solidays n’est pas un festival ordinaire, chaque année il fait rimer musique et solidarité. C’est ainsi que depuis sa création en 1999, l’événement a récolté pas moins de 25 millions d’euros en faveur du combat contre le VIH ! Durant sa 20e édition l’an dernier, un documentaire a été tourné, recueillant les témoignages de jeunes festivaliers, de bénévoles, de militants mais aussi de personnalités et d’artistes engagés tels que Shaka Ponk, IAM ou encore David Guetta. Chacun y a partagé son expérience du festival et les raisons qui les ont poussés à y prendre part. Lien social solidarité, sexe, amour… Tout y passe dans Génération Solidays !

Ce documentaire inédit emmènera son spectateur en immersion au coeur des 20 ans de Solidays durant 52 minutes. Vous y retrouverez les coulisses du festival, des regards croisés et des jolis témoignages qui le rendent aussi divertissant qu’émouvant ! À ne pas manquer donc, ce soir jeudi 29 novembre à 20h30 sur LCP ! À noter également qu’une séance de rattrapage est prévue le samedi 1er décembre à 14h sur la même chaine, et ensuite en replay. Par ailleurs, les dates de Solidays 2019 sont également tombées, rendez-vous du 21 au 23 juin prochain à Longchamp !