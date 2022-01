Gayle continue de surfer sur la vague et dévoile le clip de ur just horny (VIDEO)

Son titre ABCDEFU ne vous dit peut-être rien. Pourtant, vous l'avez forcément déjà entendu sur Tik Tok, où il est devenu viral en quelques semaines. Depuis, Gayle peut se vanter d'avoir littéralement affolé les compteurs avec pas moins de 300 millions de streams sur son tube planétaire. Une véritable consécration pour la chanteuse américaine que nous avons récemment eu la chance d'interroger et qui nous confiait avec beaucoup de modestie que "un million de stream était suffisant" à ses yeux. Alors qu'elle avouait préparer un EP et le début d'un album, elle espère monter rapidement sur scène et venir en France pour rencontrer son public. "Lorsque tout sera plus sûr" précisait-elle. Pour l'instant, c'est avec un nouveau morceau intitulé Ur just horny ("tu es excité" en français) que la jeune femme qui décrit sa musique comme à la fois "colorée" et "dramatique" fait son retour dans les bacs. Arrivera t-elle a dépasser les scores phénoménaux de sa première chanson ? Une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Gayle.