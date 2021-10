Garorock, Rock en Seine... Stromae annonce une tournée des festivals pour 2022

ENFIN ! Après de longues années passées loin des projecteurs et de la scène, Stromae vient tout juste de signer son grand retour en musique : Santé, son dernier morceau tourne en boucle sur les ondes et nous prouve que l'artiste belge n'a absolument rien perdu de sa superbe. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que Stromae ne s'est pas simplement contenté de nous offrir un single... tenez-vous bien, l'interprète de Formidable vient tout juste d'annoncer une tournée des festivals l'année prochaine.

16 juin - Rumos - Aluna Festival

19 juin - Werchter - Werchter Boutique

30 juin - Les Eurockéennes de Belfort

3 juillet - Garorock

10 juillet - Liège - Les Ardentes

14 juillet - Les Vieilles Charrues

15 juillet - Festival de Poupet

24 juillet - Le Paléo festival

17 août - Le Cabaret Vert

28 août - Rock en Seine

Alors que Rock en Seine et Garorock avaient déjà annoncé la présence de l'artiste, d'autres festivals pourraient bien le recevoir sur leur scène : par exemple, le prestigieux festival Coachella (Californie) pourrait bien l'annoncer pour le mois d'avril prochain... la renommée internationale de Stromae n'est plus à prouver et, une chose est sûre, nombreux seront ceux qui se bousculeront pour le voir sur scène.

