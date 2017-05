Garorock : Gagnez vos séjours pour le festival avec Virgin Radio et la SNCF !

Partenaire du festival Garorock, Virgin Radio vous a fait gagner il y a peu de temps vos séjours pour le festival qui se tient à Marmande. Si vous êtes passés à côté de cette occasion, vous allez de nouveau pouvoir tenter votre chance. Cette fois ci c'est avec la SNCF que votre radio préférée s'associe pour vous faire vivre un moment unique. Outre, les billets de train depuis la gare la plus proche de chez vous, la nuit dans un hôtel première catégorie de Marmande et un pass pour assister à l'intégralité du festival du 30 juin au 02 juillet 2017, on vous réserve quelques surprises. Vous allez ainsi pouvoir assister à un concert exclusif à bord du TGV qui vous mènera au festival le jeudi 29 juin au départ de Paris Montparnasse.

Pour remporter vos séjours au Festival Garorock avec Virgin Radio et la SNCF, rien de plus simple ! Toute la semaine (jusqu'au dimanche 04/06 23h59) dès que vous entendez le signal sur Virgin Radio, contactez l'antenne par sms au 71213 code VIRGIN RADIO dans les dix minutes qui suivent. Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrit et repartiront avec un séjour valable pour deux au Festival Garorock. Rappelons que le line up de Garorock réuni, entre autres, Justice, Phoenix, Diplo, Kungs, MO, Beth Ditto, Foals, London Grammar, La Femme, Vitalic, Petit Biscuit et Milky Chance ! Ce serait dommage de ne pas tenter votre chance, mais n'oubliez pas de consulter le règlement !