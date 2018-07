Garorecord ! Cette année, le festival Garorock a mis la barre haut avec une programmation éclectique mais aussi prestigieuse : Indochine pour le coup d’envoi, DJ Snake, OrelSan, Nekfeu ou Eddy de Pretto se sont succédés sur les différentes scènes du festival, offrant trois jours de live aux festivaliers. Bien que l'alerte météo et l'arrêt préfectorial tombé le 1er juillet nous laissent avec un sentiment d’inachevé, il faut reconnaître que Garorock a offert trois des meilleurs jours de son histoire. Pour preuve, le festival a battu son record de fréquentation avec “145 500 billets vendus, 3 journées sold out et une fréquentation de 110 500 personnes sur 3 jours (jeudi / vendredi / samedi)”. Et ça, c’est une très belle perfoemance. Et d’ailleurs, puisqu’il est l’heure de faire le bilan, voici 5 artistes qu’il ne fallait absolument pas manquer sur scène.

Artiste très attendu, Nekfeu n’a pas failli à sa réputation. Celui qui place son public et sa “mif” au-dessus de tout le reste a livré l’un des shows les plus éneriques, les plus imprévisibles et les plus incroyables du festival. Quand on va voir Nekfeu en concert, on va aussi voir le S-Crew, on va voir un véritable show et en plus, on assiste à une véritable cohésion avec le public. Nekfeu se fait toujours discret, il s'exprime via ses morceaux mais sur scène, il donne tout ce qu'il a.

Révélation britanique, Mura Masa est un savant mélange d'art pop et de r'n'b (entre autres) . Malgré son jeune âge, le jeune producteur a prouvé que sur scène, il était excellent. Mélange des genres, ambiance sans pareil et festivaliers en feu, Mura Masa a fait impression le 30 juin dernier.

Vendredi 29 juin, Eddy de Pretto a inauguré la scène Deezeer avec un show que les festivaliers présents n’oublieront pas. Notez qu'ils étaient des milliers à se presser autour de la scène, la rendant inaccessible. Si vous avez aimé son album, si vous pensez (comme nous) qu'il est la grande star des festivals cette année alors, courez-le voir en concert. Et pour le coup, ce n'est pas un conseil : c'est un ordre. Vous ne voulez pas manquer ça.

On pense souvent que pour voir Marilyn Manson en live, il faut avoir l'estomac bien accroché. On l'associe toujours au style gothique, aux rites étranges et à on ne sait quoi d'autre. Evidemment, Marilyn Manson a son propre univers et parfois, on a du mal à le cerner - voire même à y entrer. Mais la vérité, c'est que ses shows sont incroyables. Si vous n'avez pas peur de tenter, si vous aimez sortir de votre confort, alors allez le voir. A Garorock, il a donné son dernier concert européen mais nous en sommes sûrs, il reviendra.

S'il y a un artiste dont la france peut etre fier, c'est bien DJ Snake. Avec un nombre incalculable de productions et de featurings à son actif, DJ Snake est un véritable showman à la scénographie travaillée, esthétique et carrée. C'est beau à regarder, c'est incroybale à écouter - combo parfaite. Que nos voisins américains gardent Diplo. Nous, on a DJ Snake.

Cette édition de Garorock aura été un succès, qu'importe la météo. Et la bonne novelle, c'est ue vous pouvez déjà penser à l'an prochain : le festival rempilera, du 27 au 30 juin 2019.