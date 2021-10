Garorock 2022 : Découvrez les premiers noms à l'affiche du festival !

C'EST REPARTI ! Après plus de deux ans de pandémie, les festivals feront leur grand retour à l'été 2022. Parmi eux, le festival de Garorock, qui se tient chaque année à Marmande, compte bien profiter de ce retour en proposant aux festivaliers une programmation aux petits oignons ! Du 30 juin au 3 juillet 2022, les organisateurs de Garorock vous invitent donc à venir vous déhancher sur une pléiade d'artistes tous aussi impressionnants les uns que les autres ! Vous ne nous croyez pas ? LA PREUVE VIENT D'ÊTRE RÉVÉLÉE ! On vous laisse découvrir la programmation de l'édition 2022 du festival qui se tiendra dans le sud-ouest de la France ! On espère vous y voir nombreux.

Garorock 2022