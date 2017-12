Orelsan, Marilyn Manson, DJ Snake...les 17 nouveaux noms de Garorock 2018 dévoilés 

Après le Main Square Festival, qui annonçait hier pas moins de 14 nouveaux noms, c’est au tour d'un autre festival en partenariat avec Virgin Radio de révéler qui seront les stars de son édition 2018. Ce sont 17 nouveaux noms qui rejoignent la programmation de Garorock 2018. Marilyn Manson, DJ Snake, Orelsan, Odezsa, The Blaze, Rilès, Nina Kravitz, Nekfeu, Macklemore, Bertrand Cantat & Amor Fati, Damso, Mura Masa, Bicep (live), Roméo Elvis, Polo & Pan (live), Parcels et Rodriguez Jr & Liset Alea seront donc de la partie. Le festival s'installera sur son site traditionnel de Marmande du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet. Rappelons que la tête d'affiche du festival est Indochine, et le groupe jouera son concert exceptionnel en ouverture du festival.

???? NOUVEAUX NOMS ????

Nous sommes heureux de vous dévoiler les nouveaux artistes qui rejoignent #Garorock 2018 !

Retrouvez toute la billetterie dès à présent sur https://t.co/4kvFPKz9nS, et profitez de nos offres promo :) pic.twitter.com/PVkwrxeqCr

— GAROROCK (@garorock) 5 décembre 2017

La billetterie pour Garorock 2018 est officiellement ouverte et ne tardez pas à prendre vos billets, les pass 4 jours et 3 jours (avec le camping inclus) sont en promo, vendus respectivement de 150€ et 120€. Via le site de Garorock vous pouvez d'ailleurs les payer en 3 fois, un cadeau sympa avant les fêtes de fin d'année. L'ensemble des pass (2 jours à 95€) et billets 1 jour (50€) sont également en vente dans vos points de vente habituels. Autant vous dire qu'on a très hâte d'être au mois de juillet 2018 pour vous faire vivre cette 22ème édition de Garorock au plus près des concerts !