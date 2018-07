Garorock 2018 : Annulation de la journée du 1er juillet 

En raison des risques liés à la météo (risque d'orages et de grêle), un arrêté préfectoral a signé la fin prématurée du festival : "Tous les concerts de ce dimanche sont donc annulés et l'intégralité du site (espace concerts et camping) sera fermée au public", précisent les équipes de Garorock. Les festivaliers munis d'un pass un jour sont priés de ne pas se rendre sur place tandis que les campeurs, eux, seront évacués : ceux ayant possibilité de rentrer chez eux auront à leurs disposition des navettes ainsi que des trains tandis que les autres, ceux qui ne peuvent quitter Marmande, sont invités à "rejoindre le parc des expositions (parking P2) où un dispositif d'accueil est mis en place. Un point navette est disponible à l'entrée du festival". Les conditions de remboursements ont été précisées dans le post ci-dessous et toute information supplémentaire est à retrouver sur le site officiel de Garorock.