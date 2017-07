Cette année encore, Garorock a tenu toutes ses promesses ! Malgré l'averse en continu du premier soir et les kilomètres de boue sur lesquels environ 105 000 festivaliers se sont aventurés, la bonne humeur aura été au rendez-vous pendant trois jours à Marmande, une petite ville du Sud-Ouest au charme fou. Et niveau musique, le line up était lui aussi impressionnant : Phoenix, London Grammar, Mat Bastard qui a livré un concert rock'n'roll plein d'énergie, Justice, MØ, Beth Ditto, Foals, Diplo, La Femme, Her, Milky Chance, Mr Oizo, Kungs, Mac Miller, M.I.A., Petit Biscuit... Il y en avait pour tout le monde ! Place désormais au bilan de Garorock qui fait d'ores et déjà partie de nos festivals favoris de l'été 2017 ! On vous fait revivre en quelques lignes nos souvenirs là-bas.

Comme vous pouvez le voir avec notre Story Snapchat ci-dessus, la team Virgin Radio s'est immergée en plein coeur du festival en faisant une expédition mémorable dans le camping de Garorock, pour beaucoup de fun et de moments WTF avec les festivaliers ! On se souvient de plusieurs beaux moments également comme l'entrée de Petit Biscuit qui a fait ses preuves sur scène ou notre proximité avec M.I.A. pendant son concert où les fans sont devenus complètement dingues au premier rang ! Il faut avouer que toucher son idole et la voir de si près, ça fait forcément quelque chose ! En plus d'avoir mis le feu sur scène, l'ex-membre de Skip The Use, Mat Bastard, a lui aussi convaincu la foule à coups de discours prônant la liberté de chacun et toujours l'amour de la musique qui unifie les gens !

Quoi d'autres à Garorock ? Si la fête s'est rapidement propagée entre les différentes scènes du festival pendant ce week-end complètement dingue, la gentillesse et la convivialité des gens du Sud-Ouest (festivaliers comme organisateurs) n'est pas une légende. Que ça soit pour partager une émotion, une chanson, un bière ou quelques anecdotes avec les habitués de Garorock, cette édition a été propice à de belles rencontres ! Sans oublier bien sûr tous les artistes que Virgin Radio a eu la chance de rencontrer en interview : Justice, Petit Biscuit, London Grammar qui a envoûté les festivaliers, Mat Bastard, Her, MØ, Milky Chance... Leurs confessions devraient arriver d'ici peu ! Encore merci à tous ceux qui ont contribué à notre plaisir, Garorock 2017 c'était canon !