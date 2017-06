Garorock 2017 : Phoenix, Kungs, Beth Ditto... le programme complet du vendredi 30 juin

Ça y est c'est le grand jour ! Ce vendredi 30 juin marque le lancement des festivités pour Garorock. L'édition 2017 du festival rock de Marmande se tiendra jusqu'au dimanche 2 juillet et cette première journée va donner le ton avec tout un tas d'artistes que l'on adore chez Virgin Radio ! Avec en tête Phoenix, le groupe de Thomas Mars est de retour avec un album célébrant l'allégresse à l'italienne et on a hâte d'entendre ce que donne en live ce joli Ti Amo. Rendez-vous vers 23h30 pour découvrir ça ! Mais avant impossible de passer à côté des concerts de Beth Ditto, l'ex chanteuse de Gossip a elle aussi dévoilé il y a peu un album intitulé Fake Sugar, et la fantasque MO qui nous offre toujours des shows exceptionnels. Quant au final de la nuit ils s'annoncent complètement fou avec Diplo qui fera monter la température avec un DJ Set d'1H20 que vous pourrez enchaînez avec le set de Kungs qui vous portera jusqu'au milieu de l'ennui. On vous laisse découvrir le programme complet de la journée !

Georgio 18h45-19h45

MO 21h10-22h10

Phoenix 23h30-00h45

Kungs 2h15-3h15

Beth Ditto 20h-21h

Foals 22h20-23h20

Diplo 00h50-02h10

Solomun 3h25-4h55

Naya 18h15-19h

Nothing But Thieves 19h50-20h40

Tommy Cash 21h30-22h20

Little Big 23h-minuit

Therapie Taxi 1h-2h

Batuk 3h-4h