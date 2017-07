C'était l'un des concerts les plus attendus de cette première journée à Garorock 2017 ! Après la jeune Naya, le rappeur du moment Georgio, Beth Ditto qui a électrisé la foule avec ses tubes rock, MØ et sa fraîcheur pop venues du Danemark ou encore les excellents Foals, c'était au tour du légendaire groupe Phoenix de se frotter aux milliers de festivaliers en direct de Marmande. Et on ne peut pas dire qu'on a été déçus par leur performance ! Groupe emblématique de la pop-rock à la française, Phoenix possède une discographie impressionnante où de nombreux trésors se cachent dans chaque album. Et c'est justement ceux-là qu'ils ont joué pendant plus d'une heure sur la Scène Garonne Pression Live lors de leur passage à Garorock. On y était, on vous raconte tout !

En plus d'avoir accordé une interview à paraître prochainement sur Virgin Radio quelques heures avant, Phoenix a livré le meilleur concert de la première soirée de Garorock 2017. Après ce qui va suivre, vous allez directement ressentir l'envie d'assister au Ti Amo Tour ! C'est justement sur ce récent titre, "Ti Amo", que le groupe originaire de Versailles ouvre le bal. Avec une scénographie digne de ce nom et des jeux de lumière assez incroyables, les garçons reprennent tour à tour leur plus beaux succès. Et le public en redemande à chaque pause musicale ! Ça se comprend, on aurait voulu que jamais ce moment ne touche à sa fin...

Que ça soit avec "Entertainment", "Lisztomania", "Long Distance Call", "Girlfriend", "Rome" ou "1901", le groupe français n'a plus rien à prouver. À chacune de leurs chansons, c'est un pur bonheur pour nos oreilles. Avec leur pop mêlée au rock des années 2000 tout en s'aventurant sur des terrains électro, on comprend pourquoi Phoenix fonctionne aussi bien à l'étranger et surtout aux USA. Leur sens de la mélodie est incroyable. Moment fort du concert : "If I Ever Feel Better" repris en choeur par l'énorme masse de festivaliers définitivement conquise par ce qui vient de se tramer devant ses yeux. On en reveut encore ! Mais pour l'instant, on se concentre sur le programme du samedi 1 juillet de Garorock 2017.