Cette année encore, les festivaliers de Garorock auront fait de belles découvertes ! En plus de convier des têtes d'affiche connues de tous (Phoenix, Beth Ditto, Justice, London Grammar qui a envoûté la foule sans difficulté, Mat Bastard, MØ, La Femme, MIA, Vitalic Mac Miller...) le festival basé à Marmande parie également sur les talents de demain : Naya, La Fine Equipe, Georgio, Thérapie Taxi et bien sûr notre chouchou Petit Biscuit. Qu'est-ce qu'on avait hâte de retrouver Mehdi Benjelloun - de son vrai nom - sur la Scène Garonne Pression Live ! En plein ascension depuis quelques mois, le nouveau prodige de la house tropicale a fait largement ses preuves ce week-end à Garorock. On y était, on vous raconte tout !

Avant de se lancer dans une tournée américaine qui passera par Los Angeles, Atlanta ou San Francisco à partir du mois prochain, Petit Biscuit est venu ravir les oreilles de milliers de festivaliers à Marmande. Avec ses mélodies incroyables venues d'une autre galaxie, le DJ nous fait voyager à coups de mini tubes qui flirtent avec l'électro aérienne et la house tropicale. Ce n'est pas pour rien si son classique "Sunset Lover" cumule près de 40 millions de vues sur YouTube ! Grâce à son aisance et son charme juvéniles, Petit Biscuit aura réussi son coup pour son premier Garorock. Les fans ont été conquis, Virgin Radio aussi ! Petit bonus : une interview arrive d'ici peu avec l'artiste. Vous avez raté les concerts du festival ? On vous propose de revivre celui des légendaires Phoenix qui ont offert le meilleur d'eux-mêmes à Garorock.