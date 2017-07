Garorock 2017, ça continue ! Après avoir dansé comme jamais pendant le concert électrisant de Beth Ditto qui a repris les titres de Fake Sugar, la rédac n'était pas au bout des émotions lors de cette première journée de festival. Venue directement du Danemark, MØ a ramené dans ses valises une flopée de tubes électro-pop afin de convaincre les milliers de festivaliers présents hier soir à Marmande. Et vous savez quoi ? La magie a forcément opéré ! Car oui, MØ - de son vrai nom Karen Marie Aagaard Ørsted - n'est pas que la simple interprète du hit planétaire "Lean On" en collaboration avec Major Lazer et DJ Snake. On vous raconte ce concert de l'une des pop stars les plus prometteuses de la nouvelle génération. Également à venir : Virgin Radio a rencontré MØ lors d'une cool interview à retrouver très bientôt... Teasing ci-dessous !

MØ en interview pour Virgin Radio

Si les fans trépignent toujours d'impatience à l'idée d'entendre le deuxième opus (en préparation) de leur idole, MØ a déjà une belle collections de tubes à leur offrir ! Que ça soit "Pilgrim", "Fire Rides", "Waste of Time", "Glass" de ses débuts ou les plus récents "Kamikaze", "Drum" (on l'adore !), "Final Song" et "Don't Leave", la chanteuse danoise a tout un stock de pop songs efficaces qui font l'unanimité au sein du public de Garorock 2017 ! On est sous le charme quand elle reprend "Cold Water" sans l'aide de Justin Bieber et Major Lazer et bien sûr l'artiste ne pouvait pas quitter la scène sans reprendre "Lean On" qui a achevé les festivaliers déjà en transe ! On se retrouve très vite pour la suite de Garorock, découvrez le programme du samedi 1 juillet.