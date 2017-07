Qu'est-ce qu'on aime ces gars-là ! Depuis la sortie de leur single "Stolen Dance" qui les a révélés en 2013, il s'est passé pas mal de choses pour Milky Chance. Un premier album encensé par les critiques (Sadnecessary), des dates de concerts à n'en plus finir et cette année l'arrivée d'un deuxième opus qui confirme leur talent : Blossom. Forcément, on avait hâte de les retrouver sur scène et ce week-end de festivals en était la parfaite occasion ! Après avoir vibré pendant deux jours au rythme de nombreux concerts dont celui de Mat Bastard qui était très rock'n'roll, c'est avec un petit pincement au coeur qu'on a attaqué l'ultime journée à Garorock 2017. On arrête de faire durer le suspens plus longtemps : le concert de Milky Chance était la dose de feel-good dont on avait besoin !

Si à l'origine Clemens Rehbein et Philipp Dausch formaient Milky Chance à deux, notre surprise est totale quand on retrouve les deux compères aux alentours de 18 heures, accompagnés de deux nouveaux musiciens ! Il semblerait que la famille s'agrandisse... À deux ou à quatre, peu importe puisque le groupe allemand gère toujours aussi bien ses titres en live. Et c'est d'ailleurs encore plus riche depuis la venue des nouveaux membres ! Après une introduction de rêve sur "Down By the River", Milky Chance apporte sa touche feel-good aux festivaliers de Garorock (avec quelques rayons de soleil) en reprenant leurs chansons qu'on se repasse en boucle comme "Cold Blue Rain", "Fairytale", "Loveland", "Cocoon" et bien sûr un final parfait sur "Stolen Dance" et "Sweet Sun". Difficile de faire mieux pour démarrer ce dimanche 2 juillet qui bénéficiait d'une programmation incroyable.