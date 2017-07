Rock'n'roll is not dead ! Soyez en sûrs, cette année Garorock tient toutes ses promesses avec son line up hallucinant qui mêle à la fois pop, rock et éléctro. Si samedi 1er juillet était placé sous le signe des artistes qui envoient du lourd sur scène, Mat Bastard a encore mis la barre plus haut pendant sa performance explosive. Car oui, après La Femme, London Grammar qui a envoûté le public et MIA, Virgin Radio a pris la direction de la Scène du Trec - toujours en marchant dans la boue - pour assister à un concert de rock comme rarement on a eu l'occasion d'en faire ! Depuis la séparation de Skip The Use, Mat Bastard est loin de s'être laissé aller puisqu'il a sorti cette année en solo son premier effort : Loov. Et même sans ses anciens camarades, le chanteur a toujours un talent dingue ! Son passage de cette nuit à Garorock fera partie des moments marquants de l'édition 2017. Voyez par vous-mêmes !

Avec l'énergie qu'on lui connaît depuis déjà pas mal de temps, Mat Bastard a mis le feu sur la Scène du Trec cette nuit à Garorock ! Dès 00h30, l'artiste s'est empressé de nous rappeler ce que signifiait vraiment les mots rock'n'roll. Complètement déchaîné et en communion totale avec son public, Mat Bastard a tout détruit sur son passage ! Quand il ne scande pas "Rosemary" en choeur avec son public, l'ex leader de Skip The Use saute partout comme pendant "Don't Want To Be A Star" ou "Stand As One". On adore sa version de "J't'emmène au vent" de Louise Attaque et un très beau moment se passe quand le duo A-VOX le rejoint sur scène afin d'interpréter ensemble "More Than Friends"... Y'a de l'amour dans l'air ! Plus révolté et en forme que jamais, Mat Bastard termine en apothéose avec "Ghost", "Bastard Song" et "Porcherie" pour le plus grand bonheur des jeunes festivaliers toujours prêts pour la suite. Justement la suite, c'est maintenant avec le programme complet des concerts du dimanche 2 juillet !