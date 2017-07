Vous avez profité de la première grosse journée du festival ? On continue sur notre bonne lancée au festival Garorock 2017 que Virgin Radio vous permet de vivre comme si vous étiez sur place ! À l'heure qu'il est, on est déjà prêts pour vibrer au rythme des 23 concerts du jour 2 : que ça soit avec Mat Bastard qui s'apprête à électriser tous les festivaliers en solo, London Grammar qui viendra nous envoûter avec la voix de sa chanteuse phare Hannah Reid ou l'heure de la récré qui aura sonné avec La Femme... Ça s'annonce complètement dément de 17h à 4h30 ! Il est l'heure de découvrir le line up complet de ce samedi 1er juillet.

Scène Garonne Pression Live

N'TO & JOACHIM PASTOR PRESENT SINNERS 17h45 - 19h15

LA FEMME 20h45 - 21h45

M.I.A 23h15 - 0h30

MR OIZO - 2h15 - 3h15

Scène de la Plaine

FLATBUSH ZOMBIES 19h30 - 20h30

LONDON GRAMMAR 22h - 23h

VITALIC "ODC LIVE" 0h45 - 2h

STAND HIGH PATROL 3h20 - 4h30

Scène du Trec

BERRI TXARRAK 19h - 20h

RAT BOY 21h - 21h50

HO99O9 - 22h30 - 23h30

MAT BASTARD 0h15 - 1h15

PAN-POT 1h40 - 2h55

SAM PAGANINI DRUMCODE / JAM 3h - 4h30

Scène Garoclub