À peine remis de nos émotions de la veille, tout particulièrement le concert des légendaires Phoenix qui a fait vibrer des milliers de festivaliers, qu'on rempile pour la deuxième journée de Garorock 2017. C'était quoi le programme ? Encore une fois le line up était assez impressionnant pour ce samedi 1er juillet passé à Marmande : La Femme, London Grammar, La Fine Équipe, Ho99o9, MIA et aussi Mat Bastard, Vitalic et Mr Oizo. Que du lourd ! Entre les concerts de La Femme (toujours aussi géniaux) et de MIA (ultra décevant), il y avait celui de London Grammar qui n'a pas faibli à sa réputation sur scène en envoûtant le public grâce aux titres de ses deux albums. Forcément, le charme et la voix d'Hannah Reid y sont pour quelques chose ! On vous raconte ce concert de toute beauté.

Une fois notre repas du soir englouti en un éclair, on entend au loin une voix mystique résonner au sein de Garorock, aux alentours de 22 heures. Pas de doute ici : c'est bien celle de la chanteuse de London Grammar. Quelques pas de course plus tard, on se retrouve nez à nez avec Hannah Reid qui a effectivement démarré son set de la soirée en compagnie de ses deux acolytes Dan Rothman et Dominic 'Dot' Major qu'on a rencontré en interview quelques minutes plus tôt. Rarement le public n'a assisté à une prestation aussi pure : dans la grâce la plus totale, le groupe britannique enchaîne les berceuses qui se marient parfaitement avec la lune, très brillante ce soir-là. Que ça soit "Big Picture", "Hey Now", "Oh Woman Oh Man" ou "Rooting For You", on se laisse absorber par l'aura de London Grammar a tous les coups. La magie est aussi là pendant la reprise de Kavinsky "Nightcall" qui semble désormais leur appartenir et bien sûr le classique "Wasting My Young Years" dont la beauté est toujours intacte. Un moment sublime ! Maintenant c'est parti pour le programme complet du dimanche 2 juillet avec Justice, Her, Milky Chance et plein d'autres.