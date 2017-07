Garorock 2017 : Le report vidéo de Virgin Radio 

Virgin Radio c'est LA radio des festivals. Cet été on vous emmène partout du Main Square au Plages Électroniques en passant par Les Vieilles Charrues et Garorock ! Ce dernier est terminé depuis trois semaines mais on a pas fini de vous faire rêver avec son édition 2017. Si on vous a fait vivre le festival Garorock à l'antenne, sur le site avec les reports de concert mais aussi sur les réseaux sociaux, on ne vous avait pas encore dévoilé le petit film des festivités tourné par notre équipe présente sur place ! On vous laisse donc découvrir sans plus attendre cette vidéo de Virgin Radio à Garorock 2017 !

Avant d'aller s'amuser sous le soleil de Musilac, notre animateur Hugo a du affronter la boue de Marmande ! Garorock 2017 s'est déroulé sous la pluie mais comme vous avez pu le constater avec notre report vidéo cela n'a pas empêché les festivaliers de s'amuser comme des petits fous ! Les artistes de Justice à Petit Biscuit en passant par Phoenix et Kungs ont participé au réchauffement des cœurs et des corps ! Même si reconnaissons le, cette année le camping était un peu l'endroit le plus hype du festival.... Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2018 de Garorock !