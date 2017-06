Garorock 2017 : Le festival commence le 30 juin avec Virgin Radio !

Cette année encore Virgin Radio est partenaire du festival Garorock. Une édition 2017 qui aura lieu du vendredi 30 juin au dimanche 02 juillet, ça se passe à Marmande, comme tous les ans ! Cette année la programmation est plus lourde que jamais avec Justice, Phoenix, London Grammar, Kungs, Diplo, Beth Ditto, Foals, La Femme, Vitalic, Petit Biscuit, Milky Chance, Her et bien d'autres. Les équipes de Virgin Radio et VirginRadio.fr seront présentes sur place et vous feront vivre l'événement comme si vous y étiez à la radio, sur le site mais aussi sur nos différents réseaux sociaux.

Rendez-vous dès vendredi 30 juin pour tout découvrir des programmes par journée, les récaps des concerts les plus importants, nos découvertes et autres coups de cœur du festival Garorock ! En 2017 Virgin Radio prouve une nouvelle fois qu'elle est LA radio des festivals, des actualités à suivre sur notre dossier dédié et si ce n'est pas déjà fait on vous invite à jeter un coup d’œil à l'ensemble des festivals Virgin Radio via notre carte dédiée !