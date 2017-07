C'était le concert le plus attendu de cette édition 2017. Depuis vendredi, à Marmande, on pouvait entendre partout à Garorock : "Justice vont tout déchirer", "Tu crois qu'ils vont jouer "D.A.N.C.E." ?", "Hâte d'être à dimanche, tu sais pourquoi"... Car oui, cette année les vraies stars du festival n'étaient autres que le duo Justice, composé de Gaspard Augé et de Xavier de Rosnay. Si chez Virgin Radio on est évidemment fans du binôme depuis "We Are Your Friends", on était également curieux de voir ce que donnaient les nouvelles chansons de Woman sorti en fin d'année 2016. Que ça soit au niveau de la setlist, de la sono et des jeux de lumières (incroyables, vraiment), Justice n'ont encore une fois pas déçu leur public venu en masse pour la dernière nuit à Garorock, tout comme le groupe Her avec son concert aux charmes soul et rock. C'est le moment de revivre une partie du concert comme si vous y étiez !

Méga stars de l'électro à la française depuis Daft Punk, Justice avaient pris une pause bien méritée ces dernières années. Alors, que vaut leur nouveau set live ? Si le concert part en douceur avec "Safe and Sound", "D.A.N.C.E" (ouais direct !) et un mix plutôt cool de "Canon" / "Love S.O.S", les choses sérieuses démarrent vraiment à partir de "Genesis". On regrette de ne pas avoir eu un bout plus long du génial "Phantom" mixé à "Pleasure" et "New Jack" juste avant d'enchaîner avec les tueries de la carrière des deux amis : "Civilization", "DVNO", "Stress", "Fire"... Tout y passe jusqu'à un mélange dingue de "Waters Of Nazareth" et le très attendu "We Are Your Friends". Concentrés au maximum, Gaspard et Xavier offrent une messe nocturne aux sonorités démentes (le son n'a jamais été aussi bon que pendant ce moment durant le festival). Après le toujours très plaisant "Audio, Video, Disco", il est l'heure (plus tôt qu'annoncé) pour le duo d'aller se coucher après avoir serré quelques mains au premier rang. Sans aucun doute, les maîtres de la nuit ce sont Justice et ça devrait le rester pendant encore pas mal de temps. Garorock 2017 c'est malheureusement déjà terminé, mais on garde plein de souvenirs extraordinaires ! Avec en tête ce concert, le passage remarqué des légendaires Phoenix, des belles rencontres, des découvertes et toujours plus de musique.