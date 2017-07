Difficile de dire au revoir, surtout quand on a très peu envie de partir... En ce dimanche 2 juillet, le festival Garorock 2017 offre une dernière chance à ses milliers de festivaliers de danser au rythme effréné de concerts plus cool les uns que les autres. Bien sûr, Virgin Radio est toujours dans la place ! Cette fois, de 16h à 1h, pas moins de 17 concerts sont au programme et ce serait dommage de s'en passer. Qui aura l'honneur de clore le festival en beauté ? On ne saurait que trop vous conseiller de vous rendre devant l'attachant Petit Biscuit et sa house tropicale bien sentie après les joyeux Milky Chance (immanquables !), suivis du duo soul Her, juste avant de finir par quelques grosses boucles de synthé avec les majestueux Justice. Le line up complet du jour 3, c'est juste en dessous !

Scène Garonne Pression Live

MOTIVÉS ! 17h - 18h

PETIT BISCUIT 19h45 - 20h45

ROYAL BLOOD 22h15 - 23h15

Scène de la Plaine

MILKY CHANCE 18h15 - 19h30

MAC MILLER 21h - 22h

JUSTICE 23h30 - 1h

Scène du Trec

LYSISTRATA 16h30 - 17h30

PANAMA BENDE 18h15 - 19h15

MICHAEL KIWANUKA 20h - 21h

HER 22h - 23h

FFF 0h - 1h

Scène Garoclub