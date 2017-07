Il y a certains groupes dont on tombe amoureux dès la première note... Her fait partie de ceux-là. Mené par les charismatiques Victor Solf et Simon Carpentier, ce groupe a fait grimper la température en un rien de temps autour la Scène du Trec ! Après les très bons concerts de Milky Chance et Petit Biscuit qui a fait ses preuves devant un public demandeur, la rédac de Virgin Radio s'est donc immergée totalement dans l'univers singulier de Her. Révélés grâce aux singles "Five Minutes" et "Quite Like", les garçons ne cessent de gagner en popularité et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils le méritent amplement. Maintenant que Her a récemment sorti Her Live Tape #2, on attend avec impatience le premier album. Pour l'instant, on se contente de vous raconter le concert !

Dans la lignée d'artistes comme Jungle et Leon Bridges, Her puise ses influences à la fois dans la pop, le rock et la soul américaine. Sur scène, le duo se transforme en un véritable groupe pour donner encore plus de puissance au projet. Quel live ! Entre "Five Minutes", "Union", "We Choose", "Neighborhood" et "A Change Is Gonna Come", les artistes nous subjuguent par leur charisme et leur maîtrise évidents. Il se passe clairement quelque chose et la communion est totale avec le public. En sueur après tant de dévotion, on se résout aux adieux quand vient l'heure de la dernière chanson. Mais l'histoire ne fait que commencer entre eux et nous... Dans la famille des groupe envoûtants, on vous donne London Grammar qui eux aussi ont marqué l'édition 2017 de Garorock.