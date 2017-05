Garorock 2017 : Gagnez vos séjours pour le festival à Marmande

Après un 20e anniversaire mémorable en 2016, Garorock met une nouvelle fois la barre très haute pour l’édition 2017 du festival ! L’événement réputé pour son ambiance conviviale et inimitable du Sud-Ouest mais aussi pour sa programmation toujours de qualité, réunira du 30 juin au 2 juillet une affiche encore très prestigieuse. On y retrouvera notamment Justice, Phoenix, London Grammar, Kungs, Petit Biscuit, Milky Chance, Her, Foals, Vitalic, La Femme, MIA ou encore Diplo. Il faudra attendre le 17 mai pour que tous les noms de Garorock 2017 ne soient dévoilés (programmation du camping, collectifs locaux, scène Garoclub) et en attendant, Virgin Radio vous propose de gagner vos séjour pour assister au festival. Suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos séjours pour le festival Garorock 2017 à Marmande, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio (comme d’habitude) et dès que le signal retentira il vous faudra envoyer VIRGIN RADIO par sms au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms). Un auditeur sera alors tiré au sort et remportera des séjours pour assister à l’événement du 30 juin au 2 juillet prochain. Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement !