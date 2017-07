La nuit ne fait que commencer... Si cette année Garorock a misé sur de nombreux artistes pop et rock pour parfaire sa programmation impressionnante, les organisateurs n'ont pas lésiné non plus sur la partie électro pour l'édtion 2017 ! Après les concerts de Beth Ditto, Foals, Naya, Georgio, MØ et les légendaires Phoenix qui ont donné le meilleur d'eux-même, l'équipe Virgin Radio s'est dirigée vers l'une des deux scènes principales afin de ne rien rater du DJ du moment : Diplo. Si pour une fois le producteur a fait le déplacement sans ses acolytes de Major Lazer, il n'en reste qu'il a mis littéralement le feu sur scène pendant plus d'une heure de set ! On y était, on vous raconte comment c'était !

Entre sons tonitruants et remixes bien sentis, Diplo a fait beaucoup de bruit à Garorock cette année. Avec une mise en scène simple, le DJ se suffit à lui-même pour faire danser les milliers de festivaliers loin d'être fatigués une fois minuit passé. Parmi le tonnerre des morceaux entendus, on se souvient évidemment de "Shape Of You" d'Ed Sheeran, "Where Are Ü Now" qu'il a produit pour Justin Bieber avec Skrillex, "Everytime We Touch" de Cascada (complètement WTF), "Bad And Boujee" du trio de rap Migos avant de clore son show en beauté avec le récent "Know No Better" qu'il a sorti avec Major Lazer sur lequel on retrouve les stars Travis Scott, Camila Cabello et Quavo. Ça c'était la partie gros son du festival ! Et on continue dès maintenant avec le programme complet du samedi 1 juillet. A très vite !