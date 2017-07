Garorock 2017 : Beth Ditto transforme le festival en dance floor géant avec Fake Sugar

1, 2, 3... C'est parti ! Les festivités de Garorock 2017 ont démarré ce vendredi 30 juin sous une pluie battante, et surtout avec une bonne dose de concerts. Pendant trois jours, la ville de Marmande vibrera aux sons des meilleurs artistes pop, rock et électro afin d'honorer la saison des festivals comme il se doit ! Ça commençait dès 17 heures hier, et forcément Virgin Radio était dans la place... Quels artistes nous ont le plus impressionnés lors de cette première journée de concerts à Garorock ? Difficile de trouver meilleur choix que Beth Ditto pour s'ambiancer en plein milieu des festivaliers : "Je suis très contente d'être ici, c'est un rêve pour moi", lance la star de Gossip avant de roter face à un public hilare. Le ton du concert est donné, on vous raconte tout !

Beth Ditto livre un concert détonnant à Garorock 2017

Beth Ditto, reine du rock à Garorock 2017

Après avoir cartonné avec Gossip, Beth Ditto a enfin pris son envol en solo cette année avec l'album Fake Sugar. Et pour le public de Garorock 2017, la diva du rock n'a pas hésité à puiser dans le meilleur de sa discographie : "Oh My God", la magique "Lover", "I Wrote The Book" en collab avec Simian Mobile Disco, "Heavy Cross" ou bien sûr "Love Long Distance", l'artiste américaine transforme le sol boueux de Garorock en un dance floor géant grâce à ses tubes imparables. L'ambiance festive n'a jamais été aussi intense ! Absorbés par son charisme dingue, on ne remarque même pas la scénographie simpliste tellement elle dégage un truc puissant. Quand elle ne chante pas, Beth Ditto s'essaye à la langue française de façon très drôel à coups de "Vous êtes très gentils", "Je m'appelle Beth Diplo", elle va même jusqu'à chanter une composition originale en français (on avoue, on a rien compris aux paroles). Avant de partir, le classique "Standing in the Way of Control" résonne en plein air et c'est déjà l'un des meilleurs souvenirs du festival. On continue ? Retrouvez le programme complet du samedi 1 juillet de Garorock 2017 avec London Grammar, Mat Bastard...