Garorock 2017 : 19 nouveaux artistes rejoignent la programmation

L’an dernier pour son 20e anniversaire, Garorock avait offert une édition mémorable à ses festivaliers avec une journée de concerts en plus et des artistes très prestigieux à l’affiche. On se souvient encore les concerts explosifs de Muse, Flume, Disclosure ou encore Jain ! Pour 2017, on revient sur le format 3 jours mais toujours avec des noms à la hauteur de la réputation du festival. Étaient déjà annoncés Justice, London Grammar, Phoenix, Kungs, Petit Biscuit, Milky Chance, Her, Foals, Vitalic, La Femme, MIA ou encore Diplo, et ce ne sont pas moins de 19 nouveaux et derniers artistes qui viennent clôturer l’affiche de Garorock 2017. Tenez-vous prêts, Ninn’s, Kaps, Tuff Wheelz, Cold, Karmaâ, Refa, Barrel House, Real J, À l’Eau, Neue Grafik, Loner, Labat, Nortnord, DJ Skillz, DJ Pomponette, La Finé Équipe, Thérapie Taxi, Salut C’est Cool et Rusty Hook seront également à Marmande cet été !

On vous donne donc rendez-vous du 30 juin au 2 juillet à Garorock 2017 et son ambiance inimitable du Sud-Ouest ! La programmation est désormais complète et vous feriez mieux de prendre très vite vos places (pass 3J, 2J ou 1J) avant que l’événement n’affiche sold out. Cette année une nouvelle scène s'ajoute, la Scène Jungle, qui vous proposera de prolonger encore plus l’expérience au camping ! Le festival fait également le plein d’animations et vous proposera notamment un concours d’avions en papiers, le GaroPétanque, le Garofoot, un ventriglisse géant, une wedding chapel, une mini fête foraine ou encore un simulateur de chute libre.